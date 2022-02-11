جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن مكتشف الإيدز توفى عن عمر ناهز الـ 89 عاماً فى المستشفى الأمريكى فى نويى سور سين. وبحسب ما ذكرته الوكالة الفرنسية فقد نال مونتانييه جائزة نوبل للطب عام 2008 بفضل اكتشافه عام 1983، مع شريكيه، فرنسواز باريه - سينوسى وجان كلود شيرمان، فيروس العوز المناعى البشرى "إتش آى فى" المسبب لمرض الإيدز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة لوك مونتانييه الحائز على جائزة نوبل لاكتشافه مرض الإيدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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