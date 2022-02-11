- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وشاركت دومينيك، جمهورها ومتابعيها صورها، من دبى، وعلقت: I just feel safe in this place، أى أنا فقط أشعر بالأمان فى هذا المكان.
يذكر أن دومينيك حورانى، طرحت مؤخرا فيدو كليب أغنية جديدة بعنوان "ما بتتجلس"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية، وقنوات التلفزيون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأزرق السماوى.. إطلالة مثيرة لـ دومينيك حورانى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.