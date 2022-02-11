إزاى تتخلص من تكشيرتك وتبدأ يومك بطاقة إيجابية؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى فائدة النوم على طاقة جيدة والهدوء وشكر الله على نعمه، وتجنب المشاكل والأشياء السلبية التى حدثت على مدار اليوم واستبدالها بغيرها إيجابية.
أما عند الاستيقاظ من النوم، قالت: "نصحى الصبح واحنا عندنا نية حلوة لبداية يومنا"، وأوضحت طريقة تنفيذ ذلك من خلال الشعور بالامتنان وشكر الله على مختلف النعم.
وأضافت أنه يجب بعدها تحديد خطط اليوم لا بد من إنجازها سواء فى العمل أو الأمور العائلية فى المنزل والمساهمة فى إسعاد الغير، معلقة: "لما بندخل بسمة وأمل وسعادة على قلوب حبايبنا وحتى الناس اللى منعرفهاش بتفرق أوى معانا.. لو لاقيت حد فى الشارع اديلة ابتسامة ووقتها هيرتد ليك طاقة حلوة جدا".
وبعد إنجاز مهام اليوم، يحتاج الفرد إلى تقديم الشكر لنفسه على إنجازه لمختلف الأمور، لأنه عند تعزيز طاقة الإنجاز بداخلك يزيد ذلك من الشعور بالطاقة الإيجابية.
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