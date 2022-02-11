خمسينة شاى- مسجد قنصوة الغورى.. آخر إبداعات المماليك فى مصر

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر إن مسجد قنصوة الغورى هو آخر الآثار التى بنيت فى عصر المماليك، قبل الدخول العثمانى لمصر، ويوجد مكانه عند تلاقى شارع المعز لدين الله مع شارع الأزهر.





وذكرت خلال حديثها ببرنامجها "خمسينة شاى"، المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أنه وفقا لكتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحين"، للدكتورة سعاد ماهر، بأن لمسجد الغورى 3 واجهات، أهمها الشرقية التى تشرف على شارع المعز لدين الله، وفى وسطها المدخل الرئيسى، الذى يصعد إليه بسلم مزدوج، وفى أسفله دكاكين، عليها 3 صفوف من الشبابيك، يعلوها طراز مكتوب بالخط المملوكى، مكون من آية قرآنية ثم اسم الغورى. وأشارت إلى أن المماليك كانوا مهتمين بأصحاب الحرف لأنهم كانوا يقيسون تقدم الأمم بمهارة الحرفيين لديهم، كما أن المسجد احتوى على "مرسوم" من أشرف الغورى لأصحاب الحرف.

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