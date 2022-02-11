عاجل- عودة تويتر للعمل بعد إصلاح مشاكل تقنية

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "سكاى نيوز"، عن موقع داون ديتيكتور - لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت - تعطل موقع وتطبيق "تويتر" عند آلاف من المستخدمين.
واشتكى مستخدمون من خروجهم من الموقع بشكل إجبارى، وعدم قدرتهم على العودة، لا سيما عند استخدام تطبيق "تويتر" على الهواتف.
ورأى الأشخاص المتأثرون بالعطل صفحة خطأ تشير إلى أنهم لم يسجلوا الدخول، لكن لا يوجد خيار للعودة.
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