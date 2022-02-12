شاومى تستعد لطرح هاتف جديد مخصص للألعاب.. تعرف عليه

جدة - نرمين السيد - موقع "gsmarena" التقنى، نقل عن شاومى تفاضيل جديدة حول هاتف الألعاب القادم Redmi K50 Gaming Edition، إذ من المقرر أن يحصل على أداء عال جدا فى العمل مع مختلف أنواع البيانات بفضل أحدث المعالجات المطورة، كما سيتمتع بغرفة أفضل لتبديد الحرارة بنسبة 40٪.

ستزود شاومى هاتف الألعاب Redmi K50، بمشغلات الكتف تعمل بشكل أفضل تتناسب مع انحناء هيكل الجهاز، تأتى بالتصميم نفسه للإصدار الحالى حيث ينبثق المشغل بتبديل ميكانيكى.

وسيعمل هاتف شاومى Redmi K50، بمعالج كوالكوم الأحدثSnapdragon 8 Gen 1، وسيجهز بزجاج من فئة CyberEngine (AAC 1016)، سيمنح مستخدمى الهاتف من هواة الألعاب الإلكترونية ارتجاجات تفاعلية مميزة.

وسيحتوى هاتف شاومى Redmi K50، على شاشة بقياس6.67 بوصة، تتمتع بدقة عالية جدا ومعدل تردد يصل إلى 144 هرتزا، ما يجعلها مناسبة للعمل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية، وستحمى هذه الشاشة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيمتاز هاتف شاومى Redmi K50، بمكبرات JBL عالية الأداء، وأزرار خاصة للتحكم بالألعاب الإلكترونية، ونظام تبريد خاص للمعالج واللوحة الأم، وبطارية بسعة 4700 مللى أمبير تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات يمكن شحنها خلال 17 دقيقة فقط، وسيعمل بواجهة المستخدم MIU 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.