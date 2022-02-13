مساء dmc.. نصائح للأسر التى يتعرض فيها الفتيات للابتزاز الإلكترونى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المهدى، خلال مداخلة له، فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إنه يجب توفير كل الدعم والمساندة للفتاة حتى لو كانت على خطأ، ففى بعض الأحيان تقع الفتاة ضحية لطيشها.
وأضاف أستاذ الطب النفسى، أن المبتز يعانى من أمراض نفسية تجعله يتعامل بسادية مع الضحية، والردع أهم شيء فى مواجهة مثل هذه التصرفات فى العالم الافتراضى، قائلا: "حاوطوا بناتكم دايما بالدعم والمساندة".
وعرض البرنامج تقريراً مع أسرة الضحية "هايدى"، تضمن شهادة نرمين شحته، شقيقة الضحية، والتى قالت خلاله إن هناك مشاجرة عادية حدثت بينهم وبين جيرانهم، بسبب خلاف أطفال مع بعضهم، ولكن قاموا بعد ذلك باستغلال صور "هايدى"، ونشرها عبر الإنترنت ما دفعها لتناول حبة الغلة والانتحار.
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