Tag Heuer تطلق الجيل الرابع من الساعات الذكية الفاخرة

وتعيد Tag Heuer أيضًا الحجم الأصغر البالغ 42 ميليمتر جنبًا إلى جنب مع الإصدار القياسى بقياس 45 ميليمتر، الذى لم تقدمه الشركة عندما تم إصدار سلسلة Connected Caliber E3 فى عام 2020.
وتتميز Connected Caliber E4 الجديدة من الخارج بقياس 45 ميليمتر بتصميم أكثر انسيابية من نموذج عام 2020، مع أزرار أقل كثافة وتاج أكثر وضوحًا للمساعدة فى التنقل ضمن الساعة.
كما تتميز بتصميم أكثر تقليدية، مع وجود بلور ياقوتى مسطح يغطى لوحة OLED وخيار التيتانيوم الأعلى سعراً.
ومن ناحية أخرى، فإن نسخة 42 ميليمتر هى الأكثر أناقة، مع هيكل أنحف وإطار أصغر يندمج بدقة فى الشاشة أسفل كريستال الياقوت المقبب.
ومع ذلك، تستفيد كلتا الساعتين من الترقيات الداخلية الأكبر التى تجريها Tag Heuer مع النماذج الجديدة. ويتضمن ذلك ترقية إلى Snapdragon 4100 Plus من كوالكوم، أقوى معالج للساعات الذكية للشركة.
كما تستفيد الساعات من Bluetooth 5.0، وتقول Tag Heuer إن هذه الإضافة تسمح للبيانات بالمزامنة مع الهاتف الذكى بشكل أسرع مرتين من الجيل السابق.
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