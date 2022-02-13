إزاى تهرب من هدية الفلانتين بـ«شياكة»؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتألقت إيمى طلعت زكريا بإطلالة جذابة بملابس رياضية، مما حازت على إعجاب متابعيها. كما شاركت إيمى طلعت زكريا، جمهورها جمهورها فيديو جديد وعلقت عليه قائلة: "إزاى تهرب من هدية الفلانتين بشياكة؟". جدير بالذكر، أن الفنانة إيمى طلعت زكريا، قد أعلنت مشاركتها فى عمل جديد، بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلة: "قريبا.. عودة الابن الضال".

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