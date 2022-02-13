بتصميم قادر على تغيير ألوانه ذاتيا.. أبرز مواصفات هاتف ريلمى الجديد

جدة - نرمين السيد - ريلمى

ويحمل هاتف ريلمى الجديد اسم "Realme 9 Pro +"، ويحتوى على متغير Sunrise Blue والذي يتميز بغطاء للوحة الخلفية مزود بخاصية تغيير لون الضوء، لتحويل اللون الأزرق الفاتح إلى الأحمر عند التعرض لأشعة الشمس.

كما يتحول ظهر هاتف ريلمي المنتظر Realme 9 Pro +، للون الأحمر بدلا من الأزرق خلال 3 ثوان فقط، من خلال تغير لون الضوء Light Shift Design، حيث يمكنه للجهاز إظهار تأثيرات ضوئية مذهلة لضوء الشمس او الأشعة فوق البنفسجية خلال النهار، وفقا لموقع "gsmarena".

مواصفات هاتف ريلمى الجديد

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "Super AMOLED" والذى يبلغ قياسها 6.43 بوصة، ودقة عرض 2400×1080 بيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر IMX766 من سونى، والتى تعمل بخاصية التثبيت البصرى للصور، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويضم بطارية تصل قوتها إلى 4500 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشاحن السريع بقدرة 33 وات.