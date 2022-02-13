اصطدام قطار بطائرة عالقة فى كاليفورنيا (صورة)

جدة - نرمين السيد - وظهرت بالكاميرا لحظة اصطدام قطار قادم مسرعا بطائرة علقت بمساره بعد سقوطها، وذلك وفقا لما جاء فى "سى إن إن". وكان السائق وقت الاصطدام موجودا بداخلها، ولكن تم إنقاذه فى آخر اللحظات، وذلك من خلال مساعدة ضباط شرطة لوس أنجلوس الذين كافحوا لإخراجه من بين الحطام.

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