محال الهدايا تستعد لـ عيد الحب بالورد الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، طقسا معتدلا، دافىء نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك غدًا الإثنين بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

على جانب آخر تنظم دار الأوبرا حفلين متتاليين على المسرح الكبير؛ بمناسبة عيد الحب، يحييهما على التوالى النجم على الحجار، والنجمة اللبنانية كارول سماحة، مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية.

فى 8 مساء يوم 15 فبراير الجارى، يقدم النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، كوكبة من أعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، ويسبقه فاصلا للمطربة مى فاروق، التى تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربى.

ومساء يوم 16 فبراير الجارى، تقدم النجمة اللبنانية كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، نخبة من أعمالها الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولى وآيات فاروق.