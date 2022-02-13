لمستخدمى أندرويد.. تطبيق مزيف يسرق البيانات الشخصية والحسابات المصرفية

جدة - نرمين السيد - ولفت الخبراء إلى طريقة سريقة تلك البيانات والحسابات المصرفية والتى تتم من خلال التظاهر بأنهم شركة "DHL" العملاقة للتوصيل، وذلك يتم عن طريق رسالة نصية مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد".

وعند التثبيت يصبح التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأى منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمى "أندرويد" لسرقة بيانات الاعتماد المهمة، وفقا لصحيفة "إكسبريس".

فإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأى مستخدم "أندرويد" مستهدف، وطالب الخبراء المستخدمين بضرورة اليقظة والانتباه لجميع الرسائل النصية التى تصل إليهم.