يمنى يدخل موسوعة جينيس بموازنة البيض

جدة - نرمين السيد - ونجح الشاب فى تجاوز الرقم القياسى السابق المسجل باسمه أيضًا، حيث وازن 3 بيضات فوق بعضها قبل ذلك، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وقال اليمنى إنه بدأ يتعلم موهبة التوازن منذ أن كان فى السادسة من عمره، ولكنه الآن هو متقن لذلك الفن، كما يسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن.
وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن كسر الرقم القياسى تطلب الكثير من المحاولات المتكررة والصبر، بالإضافة إلى الكثير من التركيز، حيث أن "مقبل" استطاع تحديد مركز كتلة البيضة ليتمكن من موازنتها وقوفاً، ثم قام بتحديد مركز كتلة البيض ككل لتتوازن البيضات معًا، ويُلقب "مقبل" على وسائل التواصل الاجتماعى "بملك التوازن".
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