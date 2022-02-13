عيد الحب سيكون حزينا على هذه الأبراج

جدة - نرمين السيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب، ويشعر المتحابين فى هذا اليوم بالسعادة والتفاؤل والمرح، وبالرغم من ذلك هناك بعض مواليد الأبراج سيشعرون بالحزن فى هذا اليوم، وفق ما ذكر موقع " stylecaster".

الجوزاء:

يشعر مواليد برج الجوزاء بالخوف فى هذا اليوم من أن شريك حياتهم يبتعد عنهم.

الثور:

نشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء احتفالك مع شريكك فى عيد الحب يتسبب لك فى الكثير من المشاكل.

العذراء:

عند حلول عيد الحب يشعرون بالوحدة إلى حد ما، أو ربما يشعرون بالرغبة فى الانعزال الاجتماعى ويفضلون البقاء فى المنزل وعدم الخروج فى هذا اليوم.