جدة - نرمين السيد - غطت الشوكولاتة السائلة قطع حلوى على شكل قلب فى موقع إنتاج مساحته 9000 قدم مربع فى مدينة نيويورك الأمريكية فى الوقت الذى كثف فيه مصنع لى- لاك للشوكولاتة جهود الإنتاج قبل عيد الحب الذى يمثل إحدى مناسبات البيع الكبيرة خلال العام.





وانهمك العاملون فى المصنع فى تزيين الشوكولاتة التى على شكل قلب باستخدام رشاشات ملونة تغرس حبات الكرز فى الشوكولاتة وتجهز الحشو المكون من المكسرات. وكان العمال فى سباق أيضا لوضع الشوكولاتة فى صناديق حمراء وذهبية لبيعها عبر الإنترنت وكذلك فى ستة منافذ بيع بالتجزئة تملكها الشركة. وقال رئيس لى-لاك والشريك فى الملكية أنتونى سيرون إن عيد الحب هو ثانى أكبر مناسبات البيع، كما أن مبيعات الشوكولاتة فى عيد الحب أكثر من أى وقت آخر فى العام باستثناء عيد الميلاد". وركزت الشركة مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة "كوفيد-19" لكنها قالت إن المبيعات فى المتاجر بدأت فى النمو مجددا بعد أن بدأ السائحون والعاملون فى المكاتب العودة إلى منهاتن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل عيد الحب.. أقدم مصنع شوكولاتة فى أمريكا يزيد من إنتاجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.