Zoom أصلحت خطأ مؤشر الميكروفون عبر macOS

جدة - نرمين السيد - وتم تداول تقارير حول الخطأ فى تطبيق المنصة عبر نظام MacOS Monterey فيما يتعلق بالوصول إلى الميكروفون، ورأى عدد من المستخدمين أن المؤشر البرتقالى فى macOS لا يزال مرئيًا بعد انتهاء المكالمة.

ونقلا عن "البوابة العربية لأخبار التقنية"، تعد النقطة مؤشرًا للمستخدمين على أن الكاميرا أو الميكروفون قد لا يزالان قيد التشغيل والتسجيل، مع ظهور نقطة برتقالية إذا كان الميكروفون قيد الاستخدام.

ويمثل ضوء المؤشر ميزة خصوصية تم تقديمها فى Monterey تحذرك عند استخدام أحد التطبيقات للميكروفون لمنع المستخدمين من التسجيل سرًا.

واتضح أن الخطأ موجود منذ فترة، وقد تم إصلاحه بواسطة Zoom كجزء من إصدار تحديث تطبيق 5.9.3 لنظام macOS فى آواخر شهر يناير.

وكانت المنصة قد حاولت فى البداية إصلاح الخطأ فى تحديث 5.9.1 الصادر فى شهر ديسمبر، وتشير ملاحظات الإصدار إلى أن Zoom حلت مشكلة تتعلق بمؤشر ضوء الميكروفون الذى يتم تشغيله عندما لا يكون هناك اجتماع عبر macOS Monterey، ولكن يبدو أن هذا الحل لم ينجح مع الجميع.

وقال متحدث باسم Zoom: أصلح تطبيقنا لنظام التشغيل macOS، الذى تم إصداره فى 25 يناير 2022، الخلل الذى ينطوى على الفشل فى إنهاء استخدام الميكروفون بشكل صحيح بعد الاجتماع.

وأضاف: حددت Zoom أن هذا الخطأ لم ينتج عنه نقل البيانات الصوتية إلى منصة Zoom. وكالعادة، نوصى المستخدمين بالتأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

كانت النقطة البرتقالية مشكلة لمستخدمى ماك من قبل، حيث اشتكى فنانى الأداء المباشر فى شهر ديسمبر من أن النقطة مرئية فى زاوية الشاشة.

وتصبح هذه مشكلة للعروض الحية حيث يمكن للجمهور رؤية النقطة. وتعتمد هذه العروض على جهاز ماك يعرض الفيديو عبر الشاشات وأجهزة العرض الخارجية الكبيرة.

ومن الواضح، أن هذا أثار بعض مخاوف الخصوصية، وذلك نظرًا لأن Zoom كان لديها ثغرة أمنية خطيرة فى الخصوصية عبر أجهزة ماك فى الماضى.

واتهمت الشركة فى عام 2020 بتضليل المستخدمين بشأن تقديم تشفير من طرف إلى طرف، ولم تكن الشركة تقدم تشفير من طرف إلى طرف فى ذلك الوقت.

كما تبين فى شهر مارس 2020 أن المنصة كانت تعمل حول ميزات أمان آبل، ودفعها ذلك إلى إيقاف تطوير الميزات الجديدة مؤقتًا لمدة 90 يومًا لإصلاح المشكلات.