لزيادة الخصوصية.. واتساب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - واتساب ويستعد واتساب لطرح ميزة جديدة والتى تعد هى الأفضل على الإطلاق، لدورها فى منح الحرج عن المستخدمين من خلال تغيير استخدام الأشخاص للكاميرا. ويختبر التطبيق الميزة التى طرحها والتى تعمل على تقييد الصور فى الكاميرا الخاصة لواتساب والتى كانت تعرض الصور المحذوفة مؤخر عند فتح الكاميرا، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "iMore". مزايا واتساب وستعمل الميزة على إعادة تصميم لكاميرا الواتساب حيث يمكنك ملاحظة استبدال الشريط الأفقى الذى يحتوى على الصور الحديثة فى معرض الصور الخاص بالمستخدم، كما ستوفر زر جديد يفتح معرض الصور الخاص بالمستخدم مباشرة فى التطبيق بدلا من شريط الوسائط الأفقى. وسيطلق التطبيق الميزة قريبا لدى مستخدمى هواتف آيفون لأجل تغيير واجهة الكاميرا الخاصة بهم فى التطبيق.

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