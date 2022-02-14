لتفادى نكد الفلانتين.. أفكار هدايا سريعة وغير تقليدية

جدة - نرمين السيد - عيد الحب

ويبدأ البعض البحث عن الهدايا المختلفة التى تزيد من سعادة الطرف الآخر، بالإضافة إلى استغلال الافراد لتلك المناسبة لأجل التخلص من الروتين اليومى وتجديد مشاعر الحب والرومانسية بين الطرفين.

ونظرًا لضيق الوقت، والرغبة فى الاستمتاع بالفلانتين فى أجواء رومانسية هادئة، يرصد "دوت الخليج" بعض الأفكار التى يمكن الاستفادة منها للاحتفال بعيد الحب.

هدايا رجالى

وبالرغم من أن اختيار هدايا الرجال من الأمور المحيرة، ترغب الفتيات فى تقديم هدايا غير تقليدية للحبيب أو الخطيب أو الزوج، تبدأن فى البحث لأجل سعادة الطرف الآخر، ومن بين تلك الأفكار:

- ملابس رجالى

لا يهتم بعض الرجال بشراء الكثير من الملابس والإكسسوارات، لذا يمكن اختيار أشياء تزيد من أناقته فى مختلف الأوقات، ومنها:

ستايلات مختلفة من الكرافتات

سكارف

تى شيرت

قميص أنيق

فيست شتوى

بليزر

بيجامة

حذاء رياضى

حذاء كلاسيك

- إكسسوارات رجالى

يعشق الرجال الإكسسوارات التى يتغافل البعض عن شرائها، والتى تزيد من أناقة إطلالاتهم، ومنها:

نظارة شمس

حزام أنيق

ساعة ذكية " Smart Watch"

سلسلة أو خاتم فضة

ولاعة بستايل مختلف

طقم أزرار أنيق لأكمام القميص

ميدالية مصممة خصيصا له

شنطة لاب توب

كما يمكن الاستعانة بغيرها من الأفكار التى تزيد من شعورهم بالسعادة والمفاجأة فى ذلك اليوم، مثل:

- ماكينة حلاقة كهربائية

- كاميرا

- إكسسوارات مكتبية

- جراب للموبايل بصورة له

- بلاى ستيشن أو إكس بوكس

هدايا مشتركة للطرفين

ويمكن للفتيات أو الرجال اللجوء إلى بعض الأفكار المشتركة بين الطرفين والتى تهتم بنفسية الفرد وتزيد من سعادته وتغيير روتين يومه، منها:

- حجز spa أو اشتراك بالجيم:

يمكنك حجز سبا لأجل العناية بصحة وجمال الطرف الآخر، فهو يساعد فى التمتع بالاسترخاء أو انتعاش البشرة وحيويتها أو التخلص من آلام الجسم والاكتئاب.

كما يساعد اشتراك الجيم فى تشجيع الفرد على الحصول على قوام رياضى بالإضافة إلى التمتع بنفسية وصحة جيدة.

- تذكرة حفلة غنائية أو مسرح أو سينما:

يعد شراء تذكرة لحفلة موسيقية للمطرب المفضل، أو لمسرحية يريد الطرف الآخر مشاهدتها، أو فيلم معروض فى السينما، لأجل الحصول على الشعور بالسعادة فى ذلك اليوم.

هدايا للفتيات فى الفلانتين

أما بالنسبة للهدايا التى تخص الفتيات، فهى تتميز بكثرتها مقارنة بهدايا الرجال، وهناك عدد من الأفكار التى يلجأ لها الحبيب أو الزوج أو الخطيب لأجل تفادى نكد اليوم والاستمتاع بأجوائه الرومانسية فقط، ومن بينها:

- أدوات العناية بالبشرة أو الشعر:

تحرص على الكثير من الفتيات على شراء منتجات العناية بالبشرة والشعر وخصوصا مع قدوم الشتاء، لذا تعد من الهدايا المناسبة التى تقدمها لشريكة حياتك.

- المكياج:

يعتبر من الهدايا التى تسعد الفتيات، فلا توجد فتاة لا تعشق المكياج، وخصوصًا عند اختيار الماركات المفضلة لها.

- عشاء رومانسى:

تعد فكرة مناسبة وخصوصا لدى القتيات اللواتى تعشقنن الطعام، فمن الممكن حجز مكان مفضل لتناول وجبات معينة مثل السوشى أو الفرايد تشيكن أو شاورما وغيره، بالإضافة إلى تقديم باقة من الورود.

- بوكس رومانسى:

يمكن تحضير صندوق به عدد من الشوكولاتات المفضلة مع دبدوب، وبجانبه باقة من الورود، وتزيينها فى شكل لذيذ.

- قسيمة شراء:

يعد من الأفكار المناسبة التى تثير الشعور بالبهجة والسعادة للقتيات، بسبب عشق الفتيات للشوبينج وشراء الملابس والأحذية والعطور.

- الإكسسوارات:

تعشق الكثير من الفتيات الإكسسوارات سواء كانت من الفضة أو الذهب أو الهاند ميد، لدورها فى زيادة تألقهن عند الخروج.