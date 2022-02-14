هواوى تطرح هاتفها الجلد.. اعرف السعر والمميزات

جدة - نرمين السيد - هواتف هواوى

ويأتى هاتف "Huawei Mate X2" بتصميم أنيق، كما أنه يكون مزودا بإطار خلفى من الجلد مع لون جديد وهو اللون الأحمر.

ويبلغ قياس شاشته التى تكون من نوع "OLED" 8 بوصة للشاشة الرئيسية، وتأتى بجودة عرض FHD+، وبطبقة حماية قوية.

Huawei Mate X2

وأشار موقع "Gizmochina" إلى أن هاتف هواوى Huawei Mate X2 قد تم إطلاقه رسميًا فى الأسواق الصينية، إذ يتواجد فى المتاجر الرئيسية، ومن المحتمل إطلاقه قريبا فى الأسواق العالمية.

ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائى نسخة 12 جيجا بايت وخيار التخزين الداخلى 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، وبسعر 3305 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 52 ألف جنيه مصرى.

كما يقترن بكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابيكسل، ووحدة periscope بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجابيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.