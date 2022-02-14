بعد تصدر هاشتاج عيد الحب تويتر.. سخرية السناجل من الفلانتين

جدة - نرمين السيد - عيد الحب

ويهتم الأفراد خلال عيد الحب بتهنئة بعضهم البعض بتلك المناسبة، كما يستغلونها آخرون للكشف عن مشاعرهم تجاه شريك الحياة.

وفى وسط الأجواء الرومانسية المنتشرة فى الشوارع والمطاعم وغيرها من أماكن الخروج، يستغل السناجل تلك اللحظات لأجل السخرية من تلك المناسبة.

احتفالات السناجل بالفلانتين

ويشعرون السناجل فى عيد الحب، ببعض مشاعر النفور وراء الأجواء الرومانسية الموجودة فى الشوارع بين الكابلز، لذا يبدأون فى نشر التغريدات الساخرة فى وسط أجواء عيد الحب.

ونشر المغردون عبر حساباتهم الشخصية، وقالوا: "الله يمضى هالنهار على خير"، "هعوض فى الفلانتين الجاى إن شاء الله"، "ايه بقى الفلانتين ده".

تغريدات السناجل فى عيد الحب

تاريخ الفلانتين

جرى من قديم الزمان تكريم القديسين المسيحيين واللذان يحملان نفس الاسم "فلانتين" فى الـ 14 من شهر فبراير من كل عام، ولهذين القديسين حكاية روتها كتب التاريخ.

وكشفت أن القديس فلانتين الأول كان يعيش فى روما، وكان قسيسًا فى تلك المدينة، وقد قتل حوالى عام 269 بعد الميلاد فى يوم 14 فبراير، وتم دفنه قرب طريق "فيا فلامينا". ودفنت رفاته فى كنيسة سانت براكسيد فى روما.

أما القديس الثانى فهو فلانتين الذى كان يعيش فى مدينة تورنى التابعة للمملكة المتحدة "بريطانيا"، فقد أصبح أسقفًا لمدينة انترامنا "الاسم الحديث لمدينة تورنى" تقريبًا فى عام 197 بعد الميلاد، ويُقال إنه قد قُتل فترة الاضطهاد التى تعرض له المسيحيون أثناء عهد الإمبراطور أوريليان، فى يوم 14 فبراير أيضا، وجرى دفنه أيضًا قرب "فيا فلامينا"، ولكن فى مكان مختلف عن المكان الذى تم فيه دفن القديس فلانتين الأول.