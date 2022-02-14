فرح الهادى- قبل وبعد عمليات التجميل.. كيف تغيرت ملامحها؟ (صور) 

جدة - نرمين السيد - فرح الهادى

وتعاطف عدد كبير من الجمهور مع الحالة المرضية التى أصيبت بها فرح الهادى، بعدما أكدت أنه مرض يصعب الشفاء منه.

مرض فرح الهادى

وكشفت فرح الهادى، أنها مصابة بمرض الصدفية الجلدى، وأعراضه ظهرت عليها، وباتت تعانى منها، وتمثلت فى ظهور إحمرار وقشرة على بشرتها، وحدوث سيلان مياه من جسدها، بالإضافة إلى أنها تعرضت لتورم وجهها من قبل.

عمليات تجميل فرح الهادى

تصدر اسم فرح الهادى، محركات البحث على موقع "جوجل" جعل البعض يقارن بين ملامحها قبل وبعد عمليات التجميل التى خضعت لها، حيث عرفت فى بدايتها ببشرتها السمراء والعينين الغامقتين والشعر الأسود الطويل.

ملامح فرح الهادى قبل التجميل

وبالرغم من نوعومة ملامح فرح الهادى، إلا أنها خضعت لكثير من عمليات التجميل، ومن أهم هذه العمليات تجميل أنفها، وقامت بتصغيره قليلا ليتناسب مع شكل وجهها، وحقنت شفتيها بالفيلر ووجهها بالبوتوكس بطريقة ناسبت جمالها.

شهرة فرح الهادى

يذكر أن فرح الهادى، فنانة وبلوجر كويتية، تزوجت فى عام 2017 من الممثل الإيرانى عقيل الرئيسى، وأنجبت منه طفلة، ويتابعها أكثر من 8 ملايين متابع عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".