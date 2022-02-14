6 أفكار لاحتفال السناجل بالفلانتين

جدة - نرمين السيد - لذا يعانى بعض السناجل من الضيق لشعورهم بالوحدة فى ذلك اليوم، لذا يجب الاستمتاع بعيد الحب بمفردك من خلال ممارسة بعض الأنشطة.

ويرصد "دوت الخليج" بعض الأفكار التى يمكن استغلالها من قبل السناجل لأجل قضاء اليوم بشكل مميز بعيدا عن الروتين اليومى، منها:

-مشاهدة الأفلام الكوميدية:

تعد الأفلام الكوميدية من الاختيارات المناسبة فى ذلك اليوم، لقدرتها على تحسين المزاج والاستمتاع بعيد الحب بشكل مختلف.

-استكشاف أماكن جديدة:

يعد الذهاب إلى أماكن جديدة من الأنشطة المختلفة التى يمكن استغلالها فى يوم عيد الحب، لأجل استرجاع الشعور بالحيوية والسعادة.

-الذهاب إلى السبا:

تدليل النفس يعد من أهم الأنشطة التى تثير الشعور بالسعادة والاختلاف، لذا الذهاب إلى السبا فى الفلانتين يمنح الاحساس بالانتعاش.

-حفلة مميزة فى المنزل:

من الممكن تنسيق حفلة مع الأصدقاء السناجل، وتحضير المشروبات والحلوى والأفلام الكوميدية وباقة متنوعة من الأغانى، لقضاء وقت الفلانتين بشكل غير تقليدى.

-السفر:

بينما تمتلئ معظم الكافيهات والمطاعم بالأحبة، يمكنك السفر إلى أى بلد جديدة لأجل الاستمتاع بروح المغامرة والمناظر الطبيعية، لذا يمكن اختيار أى من البلاد التى لا تستدعى فيزا لدخولها.

-الذهاب إلى السينما:

تعد من التجارب المميزة، وخصوصا عند مشاهدة أفلام جديدة مثيرة وشيقة جدا متواجدة فى صالات السينما.