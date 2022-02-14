آكلة لحوم.. اكتشاف آثار أقدام ديناصورات قديمة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - نجح فريق مصرى من أعضاء هيئة التدريس فى جامعة القاهرة، بتسجيل أول دليل مادى على وجود آثار أقدام ديناصورات آكلة للحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملى النوبى بجنوب الصحراء الشرقية، والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من 70 مليون سنة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى بدأ عمله عام 2018 من خلال ثلاثة من العلماء المصريين، اثنان من كلية العلوم جامعة القاهرة وهما الدكتور وليد جمال كساب الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والدكتور محمد قرنى الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا ومدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع الدكتور جبيلى أبو الخير الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد ومدير مركز الحفريات الفقارية، فى البحث عن الدلائل المادية بمنطقة القصير قفط جنوبى الصحراء الشرقية، ونشر ورقة بحثية تسجل نتائج الفريق فى دورية "جيولوجيكال جورنال" فى ديسمبر 2021.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن هذا الكشف العلمى "يعد من أهم الاكتشافات بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبى، وإضافة جديدة تسهم فى فك طلاسم تلك الفترة التاريخية بمصر وقارة إفريقيا، كما يسهم بتنمية منطقة المثلث الذهبى سياحيا وتراثيا بتحويلها إلى مزار سياحى أو محمية طبيعية ذات قيمة اقتصادية وتراثية كبيرة".

وأوضح الخشت، أن الفريق البحثى "تمكن من العثور على العديد من آثار الأقدام مختلفة الأحجام، كما قاسوا عمق آثار هذه الأقدام باستخدام معادلات رياضية وبرامج متخصصة للتعرف على أوزان وأطوال بعض هذه الديناصورات من آكلات اللحوم والتى قُدرت أوزانها بـ 500 و900 كيلو جراما، كما تم أيضً تحديد ديناصورات من آكلات الأعشاب".

وتشير آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملى النوبى بجنوب الصحراء الشرقية إلى أن عمر هذه الديناصورات يرجع إلى أكثر من 70 مليون سنة، إذ كانت تعيش فى ما يعرف بالعصر الكريتاسى العلوى الذى بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى 66 مليون سنة مضت، وهى فترة زمنية غير معروفة بشكل كبير.