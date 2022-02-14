سناب شات يقدم ميزة جديدة للمبدعين لكسب الأموال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع تختبر المنصة إعلانات أثناء التشغيل تظهر فى قصص مجموعة صغيرة من منشئى المحتوى فى الولايات المتحدة، مع طرح واسع لتلك الميزة فى الأشهر المقبلة.
وتسهم الميزة فى كسب الأموال؛ حيث عندما يتم وضع إعلان فى قصة Snap Star، فإن المنصة ستشارك الأرباح مع المبدعين.
والميزة متاحة فقط لـ Snap Stars، وهم منشئو المحتوى أو الشخصيات العامة الذين يملكون عددًا كبيرًا من المتابعين، ويشار إلى ذلك بنجمة ذهبية.
يذكر أن سناب شات أضاف، فى السنوات الأخيرة، طرقًا مختلفة للمبدعين لاستثمار وجودهم على التطبيق؛ إذ يرى المستخدمون بالفعل إعلانات بين قصص الأصدقاء وفى قسم Discover، لكن هذه هى المرة الأولى التى يحصل فيها منشئو المحتوى على نسبة من عائدات الإعلانات فى القصص.
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