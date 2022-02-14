تحذير عاجل لمستخدمى جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة جوجل، تحديثًا عاجلًا لإصلاح العديد من التهديدات الأمنية عالية الخطورة، محذرة من تجاهله، وذلك بعد أن فرز عملاق التكنولوجيا الأمريكى 27 خطأ أمنيا صفنت منها 8 بأنها عالية الخطورة .





ويعتمد عملاق محركات البحث "جوجل" على خبراء من خارج الشركة لتعقب نقاط الضعف، ثم تدفع لهم مكافأة مقابل جهودهم بمجرد تأكيد المشكلة.

وأطلقت "جوجل كروم"، اسم "كروم 98" على أحدث إصدارتها، والذى يعد جزءًا من دورة تحديث تطرح عادة كل 4 أسابيع أو نحو ذلك، ويركز هذا الإصدار الأخير بشكل أساسي على المشكلات الموجودة في غطاء محرك "كروم".

ولفت الشركة إلى أنه لا يجب أن يتوقع مستخدمو متصفح "جوجل كروم" أي تغيرات بصرية كبيرة، ولا أى ميزات جديدة، ولكن يجب أن تثبت هذه التحديثات الجديدة.

هذا ويمكن تثبيت التحديث الجديد لمتصفح "جوجل كروم" من خلال مجموعة من الخطوات، أولها طريق فتح "الإعدادات" والضغط على خيار "جوجل كروم" من القائمة الجانبية، ثم النقر فوق أيقونة التحديث.