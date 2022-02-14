ويعتمد عملاق محركات البحث "جوجل" على خبراء من خارج الشركة لتعقب نقاط الضعف، ثم تدفع لهم مكافأة مقابل جهودهم بمجرد تأكيد المشكلة.
وأطلقت "جوجل كروم"، اسم "كروم 98" على أحدث إصدارتها، والذى يعد جزءًا من دورة تحديث تطرح عادة كل 4 أسابيع أو نحو ذلك، ويركز هذا الإصدار الأخير بشكل أساسي على المشكلات الموجودة في غطاء محرك "كروم".
ولفت الشركة إلى أنه لا يجب أن يتوقع مستخدمو متصفح "جوجل كروم" أي تغيرات بصرية كبيرة، ولا أى ميزات جديدة، ولكن يجب أن تثبت هذه التحديثات الجديدة.
هذا ويمكن تثبيت التحديث الجديد لمتصفح "جوجل كروم" من خلال مجموعة من الخطوات، أولها طريق فتح "الإعدادات" والضغط على خيار "جوجل كروم" من القائمة الجانبية، ثم النقر فوق أيقونة التحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير عاجل لمستخدمى جوجل كروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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