تفاصيل أغلى مباراة فى العالم.. جوائزها أكثر من 14 مليار دولار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت سكاى نيوز أن فوز لوس أنجلوس رامس بالبطولة يعد هو الثانى بعد فوز الفريق الأمريكى على تينيسى تايتانز فى عام 1999. شاهد الفيديو من هنا وتعتبر جوائز هذه المسابقة هى الأغلى فى العالم حيث تبلغ عائدات نهائى السوبر بول 14 مليارا و600 مليون دولار. وبهذا الانتصار أصبح رامس ثانى فريق يفوز بالنهائى "سوبر باول" على أرضه بعد بطل الموسم الماضى تامبا باى بيوكانيرز. شاهد فيديو آخر من هنا جدير بالذكر، أن مباراة سوبر باولتقام بشكل سنوى منذ عام 1966، وتجمع بين بطل المؤتمر الوطنى لكرة القدم "NFC" وبطل المؤتمر الأمريكى لكرة القدم AFC

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