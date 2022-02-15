المصباح الذكى.. جوجل تطرح خدم جديدة لموظفيها مجانا (صور)

جدة - نرمين السيد - جوجل

ونشر بن جولد، المصمم فى جوجل، عبر حسابه الشخصى على تويتر، صورة لمصباح ذكى يحمل اسم "دى لايت".

والذى ظهر وهو بقاعدة دائرية وعمود رفيع يحتوى على ضوء أسطوانى ولونه أبيض ساطع، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

صورة المصباح دى لايت

مصباح جوجل الذكى

ويعمل المصباح على حريك الضوء إلى مواضع مختلفة، مما يتيح لمستخدمه توجيه الضوء لأسفل باتجاه المكتب أو على وجهه أثناء إجراء مكالمات الفيديو، كما يصاحبه العديد من إعدادات الإضاءة المسبقة، فضلا عن القدرة على تغيير درجة حرارة الضوء، وفقا لموقع "9to5google".

ويمتلك ذلك المصباح القدرة على الاتصال بالإنترنت لذا يتوفر له التحديث أول بأول، ولكونه مخصص لموظفى الشركة تم ختم كل نسخة منه بعبارة "مرحبا يا موظف جوجل" على علامته.

ويسمح لموظفى الشركة طلب المصباح مجانا من خلال الشركة لأجل تحسين تجربة العمل من المنزل.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تصنع فيها الشركة المنتجات لموظفيها، بل طرحت مسبقا سماعات الرأس فوق الأذن وتحمل علامتها التجارية للعاملين بها.