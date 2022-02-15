على طبول الحرب.. الرئيس الأوكرانى يحتفل مع زوجته بعيد الحب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر الرئيس فولوديمير فيديو وهو يهنئ زوجته بعيد الحب، فى وسط مشاعر دافية مع تقديم باقة من الورود لها.
وظهرت زوجته بجانبه وهى مبتسمة، وأعادت التهئنة له، وانتهى الفيديو بتقبيل كل طرف منهم للآخر.
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