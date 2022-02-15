لمنع كثرة الرسائل.. إنستجرام يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه كان يسمح بإرسال إى إعجاب بالقصص سواء كان رمزًا تعبيريًا "إيموجى" أو رسالة كاملة فى صندوق الرسائل الخاصة.

وأوضح أنه بدءًا من الآن أثناء استعراض أى قصة على "إنستجرام"، سيكون هناك قلب صغير يتواجد بين رمز "إرسال الرسالة" و"الطائرة الورقية الصغيرة"، والذى إذا تم النقر عليه سيتم إرسال الإعجاب إلى صاحب القصة، بحسب ما أوضحه رئيس "إنستجرام"، آدم موسيرى، فى رسالة مرئية له.

وأكد موسيرى فى رسالته، أن الهدف من هذه الميزة هو التأكد من أن المستخدمين يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض، وكذلك منع ازدحام قسم الرسائل الخاصة قليلا وتنظيفه.