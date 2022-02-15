طويل القامة.. إيرلندية تعرض زوجها للبيع أون لاين بـ 25 دولارا والسبب صادم

جدة - نرمين السيد - واستغلت الزوجة أحد مواقع المزادات عبر الإنترنت، لعرض زوجها للبيع بعد أن تركها وحيدة فى المنزل لمدة يومين مع طفليها.

ولفتت الإيرلندية إلى أن سعر الزوج يبدأ من 25 دولارا، واندفعت لتلك الحيلة بعد خروجه لرحلة صيد لمدة يومين مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال كانوا فى إجازات مدرسية.

ورصدت بعض مواصفات التى منها الوفاء إذا تم إطعامه، طويل القامة، ويبلغ من العمر 37 عاما، ويهوى الصيد، واختتمت بأنه غير قابل للاسترجاع، وذلك وفقا لموقع " indiatoday".

وتابع الزوجان المزاد بشغف لرؤية النتيجة، ولكنهما صدما بعد وصول سعر الزوج فى المزاد إلى 100 دولارا، وتوقف العرض لحذف الموقع هذا العرض بسبب خرقه للقوانين التى تمنع الاتجار بالبشر.