بالأغنام.. بريطانيا تلجأ لحيلة جديدة لتشجيع الأطفال على لقاح كورونا

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جدة - نرمين السيد - وقررت بريطانيا الاستعانة بالأغنام، لأجل حماية الأطفال فى الدخول فى نوبات الهلع وقت تلقى لقاحات كورونا، مما يندفع البعض إلى الهروب وقت تلقى اللقاح.
واندفعت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لتلك الطريقة لأجل الحفاظ على هدوء الأطفال لحظة تلقى اللقاح.
وأفادت التقارير أن خراف شتلاند المسماة"Lashes ،Cumin ،Coriander ،Clove ،Cardamom" قد استقبلت بالفعل مجموعة من الأطفال ليتلقوا اللقاح فى كلية "Nescot" فى إبسوم.
وبعد نجاح المبادرة، قالت الممرضة كاثرين فرو بروان صاحبة الفكرة أنها أرادت أن يشعر الأطفال بالراحة والاطمئنان حتى يتمكنوا من العودة دون الشعور بالقلق أو الخوف.
وبالفعل ازدادت أعداد الأطفال المقبلين لتلقى اللقاح فى بريطانيا وذلك بعد خطة الأغنام.
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