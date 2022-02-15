لعشاق الموسيقى.. سونى تطرح «واكمن» جديد مطلى بالذهب

جدة - نرمين السيد - ويعد جهاز الواكمن الجديد من أحدث أجهزة التشغيل ذات الصوت العالى والدقة الفائقة، ويأتى وهو يحمل اسم "NW_WM1ZM2".

ويأتى الواكمن بتصميم صغير ومطليا بالذهب، ويكون سعره باهظا حيث يبلغ 1300 دولارا.

ويحتوى الجهاز على شاشة لمس بمقاس 5 بوصات تعمل بنظام اندرويد 11، مما يسمح للمستخدم ببث الموسيقى والبودكاست من خدمته المفضلة على الإنترنت، على الرغم من أن المجال الذى يتألق فيه الجهاز حسب الشركة، هو التشغيل بدون فقدان جودة الصوت، الناتج عن نقل الموسيقى إلى الجهاز عن طريق الكمبيوتر الخاص، حيث يأتى الجهاز أيضاً مع مقبس لإدخال الصوت.

ويتصف هيكل الواكمن بأنه مطليا بطبقة من الذهب خالية من الأكسجين، ويتمتع بصوته الذى لا مثيل له.

ويكتمل هذا الطراز الجديد من "سونى" بنسخة مغايرة تتميز بهيكل من الألومنيوم ومجموعة ألوان الأسود المؤكسد "NW-WM1AM2"، كما يحتوى على شعار "واكمن" الذهبى المألوف فى الزاوية اليمنى السفلية.

وتوجد عناصر التحكم فى التشغيل على الجانب، وشحن USB-C فى الأسفل، بالإضافة إلى فتحة بطاقة ذاكرة مع دعم للتخزين وصولاً إلى 256 جيجابايت، مع دعم لسماعات الرأس اللاسلكية.