افتتاح المعرض الفنى الأول لـ مرضى إنحلال الجلد الفقاعى «صور»

جدة - نرمين السيد - افتتحت أمس، السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم فى المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، المعرض الفنى الأول لمرضى إنحلال الجلد الفقاعى فى مصر تحت شعار "تحدى الفراشات" والذى تنظمه مؤسسة ياسمين السمرة فى مصر والعالم، ذلك بدعوة من هناء السادات، وبحضور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر وشريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى، ورئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.





وقالت أميرة سليم خلال افتتاح المعرض: "سعدت جدا بدعوة هناء السادات لقص شريط افتتاح المعرض الفريد من نوعه، تأثرت وانبهرت بالمواهب الفنية والروح الجميلة والعطاء وشجاعة كل من ساهم فى تحقيق هذا المشروع بداية من الأطفال بمواهبهم وحضورهم وشجاعة أهاليهم وعطاء كل العاملين فى المؤسسة وعلى رأسهم البطلة الشجاعة الجميلة قلبا وقالبا هناء السادات التى حملت على أكتافها مهمة إعطاء حقوق وحياة كريمة لهؤلاء الأطفال الذين يستحقون المزيد من الحب والاهتمام فى مجتمعنا، وهذا من خلال الفن الذى يعطى للإنسان الرغبة فى الحياة وحبها، وأشجع الجميع على زيارة المعرض الذى يستمر حتى يوم 17 من فبراير الجارى.، تشجعيا ودعما لتلك المواهب الصغيرة، ودعم لدور المؤسسة الهام فى حياة هؤلاء الأطفال". يذكر أن ياسمين السمرة هى ابنة هناء السادات أصغر فنانة كاريكاتير فى مصر منذ أن كانت فى التاسعة من عمرها عملت اول معرض لها وتبرعت بربع دخله إلى أطفال انحلال الجلد الفقاعى فى مصرعام 2007 وتوالت المعارض حتى وافتها المنية عن عمر يناهز 15 عاما فى 2012 وتركت أرثا جميلا من خلال مؤسستها الخيرية الأولى فى مصر لترعى مرضى انحلال الجلد الفقاعى فى مصر ولديهم 250 حالة وهى الممثل الوحيد لمؤسسة ديبرا العالمية فى مصر.

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