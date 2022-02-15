صورة مذهلة لـ واحة الفيوم بمناسبة عيد الحب

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جدة - نرمين السيد - وكتبت "ناسا" الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك: "أثناء وجوده فى مدار حول مصر، التقط رائد فضاء فى محطة الفضاء الدولية (ISS) صورة لهذا الحوض على شكل قلب على حدود نهر النيل والصحراء الغربية وهو منخفض، معروف باسم واحة الفيوم، على مساحة تزيد عن 1200 كيلومتر مربع (450 ميلا مربعا) وتشكل من قاع بحيرة مويريس القديم".
وأضافت ناسا: "تملأ المزارع والبساتين المنخفض وتصطف على الضفاف الغربية لنهر النيل البقع الرمادية الصغيرة العديدة هى قرى وبلدات فى المناطق الزراعية المزروعة بكثافة ودعمت المنطقة الحياة البشرية لأكثر من 8000 عام وتوفر الموارد للعديد من أنواع الطيور والأسماك، فضلا عن الغزلان النحيلة المهددة بالانقراض ويوجد بها بحر يوسف، الذى يربط النيل بواحة الفيوم، وتشكل فى الأصل كفرع طبيعى للنهر فى عام 2300 قبل الميلاد، تم توسيعه وتعميقه فى قناة للمساعدة فى تنظيم التدفق إلى الواحة، تنقل القناة المياه العذبة والرواسب إلى المنطقة قبل تصريفها فى بحيرة قارون".
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