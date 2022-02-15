ميتا تغيير اسم خانة News Feed فى فيسبوك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقنى فإن الاسم الجديد للخدمة هو Feed فقط، ويعكس تغيير الاسم بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذى يراه الناس على المنصة ولا يؤثر التغيير على تجربة التطبيق.

وقد أظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على قدر أكبر من المشاركة على المنصة مقارنة بالمعلومات القائمة على الحقائق.