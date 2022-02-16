مفاجأة لـ عشاق الألعاب.. لوحة مفاتيح ميكانيكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الأمريكية أنه تتوفر أمام عشاق الألعاب إمكانية اختيار أزرار Cherry MX فائقة الجودة وبعمر افتراضى يصل إلى 100 مليون نقرة فى إصدارات متنوعة بدءا من الموديل MX RGB Red مع ضغط المفاتيح الخطى وحتى الإصدار MX RGB Speed Silver الخطى مع سرعة استجابة سريعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للوحة المفاتيح الجديدة على أغطية أزرار PBT Double Shot فائقة الجودة، والتى تدوم لفترة طويلة حتى مع الاستخدام الشاق فى بيئات الألعاب المعتادة، بينما تعمل إضاءة RGB على إشاعة أجواء مناسبة للألعاب.

وأشارت كورسير إلى أن مسند راحة اليد الجديد يأتى بتصميم أكثر سُمكا من الموديل K70 RGB MK.2، ويتم تركيبه بسهولة على لوحة المفاتيح بفضل وسائل التثبيت المغناطيسية، ويعمل السطح المستوى والمصمم حديثا على ضمان استعمال لوحة المفاتيح بشكل أكثر راحة.