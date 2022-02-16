90 مليون دولار.. الغرامات تلاحق فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شبكة فيسبوك وافقت على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعى.
وقدمت تسوية أولية مقترحة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية فى سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضى، ويتطلب الاتفاق أيضا من فيسبوك حذف البيانات التى جمعها بشكل غير قانونى.
اتهم مستخدمون فيسبوك التابعة لميتا بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التى تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية.
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