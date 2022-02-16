مفاجأة.. السكالانس يحمى من السكتات الدماغية والخرف

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاى كل يوم، أو مزيج من أربعة إلى ستة أكواب من القهوة والشاى، لديهم أدنى نسبة للسكتة الدماغية أو الخرف.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، قام عدد من الباحثين بجامعة تيانجين الطبية فى الصين بدراسة 365 ألفًا و682 مشاركا من البنك الحيوى البريطانى تتراوح أعمارهم ما بين 50 سنة إلى 74 سنة، وأبلغ جميع المشاركين عن عاداتهم فى تناول القهوة والشاى، وكان الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة وكوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاى يوميا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32% وخطر أقل بنسبة 28% للإصابة بالخرف.

وفى الوقت نفسه، ارتبط انخفاض خطر الإصابة بالخرف بعد السكتة الدماغية بشرب القهوة وحدها أو بالاشتراك مع الشاى، وفقا للدراسة.

كما قام الباحثون بتقييم ارتباط أنواع القهوة بالسكتة الدماغية والخرف، ومن بين القهوة المطحونة والقهوة الفورية والقهوة الخالية من الكافيين، وجدوا أن شاربى القهوة المطحونة كانوا مرتبطين بخطر أقل بكثير للإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر والخرف الوعائى.

وتعد القهوة مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، فيما يحتوى الشاى على الكافيين والكاتيشين اللذين لديهما خصائص مضادة للأكسدة، مثل الإجهاد المضاد للأكسدة والآثار المضادة للالتهابات.