العثور على أقدم أحفورة فى العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال الباحث من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم فى مقاطعة جيانغسو بشرقى الصين وانغ شين، فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء، إن الأحفورة تحتوى على جذع، وفرع مورق، وفاكهة منتفخة، وبرعم زهرة صغير.

ويبلغ حجم الأحفورة نحو 3 ملليمترات مربعة، ويبلغ طول برعم الزهرة أقل من 4 ملليمترات، وهو أصغر بكثير من ظفر الإنسان.

وتم اكتشاف الأحفورة فى محافظة نينغتشنغ فى منطقة منغوليا الداخلية، وقال العلماء إن برعم الزهرة المتحجر نما فى العصر الجوراسى، قبل نحو 160 مليون سنة.