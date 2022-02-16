رئيس جوجل: استثمارات بقيمة 125 مليون دولار لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة جوجل والمدير التنفيذى السابق لها إيريك شميت، إن الشركة تعتزم استثمار 125 مليون دولار فى أبحاث الذكاء الاصطناعى من خلال مشروع رائد يحمل اسم "الذكاء الاصطناعى 2050".





وأضاف شميت - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - أن هذه التمويل سيتم توجيهه لدعم الأكاديميين الذين يعملون فى مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حل الكثير من المشكلات الصعبة التى تواجه البشر ولخدمتهم.

وأكد فى الوقت نفسه الحاجة التى الاستعداد للعواقب غير المأمونة، التى يمكن أن تنتج عنها هذه التقنيات فى حياة البشر، حيث كان قد حذر من قبل من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه فى العهود السابقة عندما بدأ انتشار الانترنت، لم يكن أحد يتخيل التأثير الحالى لمواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها فى حياة الناس.

وشدد شميت على ضرورة أن نتعلم من دروس الماضى، وأن نتوخى الحذر فى استخدام أى تقنيات حديثة، حيث إن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يكون قوة جبارة لخير المجتمع.