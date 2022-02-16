تجرى مكالمات هاتفية.. R7 Pro ساعة جديدة من بلاك فيو «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية R7 Pro الجديدة التى تدعم فئة الحماية IP67، تأتى بشاشة IPS قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. ويمتاز زجاج الساعة بقدرته على تحمل السقوط.
ونظرا لأن الساعة مزودة بميكروفون وسماعة، فإنه يمكن استعمالها كتجهيزة للتحدث الحر مع الهاتف الذكى المتصل، حيث يمكن إجراء المكالمات الهاتفية من الساعة.
وتقدم الساعة الذكية R7 Pro الجديدة العديد من الوظائف الصحية، حيث يمكنها قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين بالدم، مع قياس عدد الخطوات المقطوعة وتحليل مدة وجودة النوم.
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