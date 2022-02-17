سلمى الشيمى فتاة سقارة مثيرة فى أحدث ظهور (صور)

جدة - نرمين السيد - سلمى الشيمى وظهرت سلمى الشيمى فى صورها بإطلالات جذابة، حيث كانت ترتدى بلوزة منقوشة بالورود، وشعرها منسدلا على ظهرها. وعلقت الشيمى على صورها وقالت: "لامونى اللى غاروا منى". صور سلمى الشيمى وعرفت سلمى الشيمى، بفتاة سقارة، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعونى خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

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