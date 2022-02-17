بيع حجر خام من جنوب إفريقيا مقابل 50 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشار دار المزاد أن قطعة الألماس الزرقاء هى من حجر خام فريد، تم التوصل إليها واكتشافها فى أبريل 2021 بدولة من جنوب إفريقيا.
وتعد قطعة الألماس من القطع النادرة التى لم تعرض من قبل، ويتراوح وزن الحجر بين 10 و15 قيراط، وفقا لما جاء فى "البيان".
ومن المقرر عرض الألماسة "دى بيرز كلينان" الزرقاء فى هونج كونج فى أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تباع بسعر أعلى من الألماسة الزرقاء "بلو مون أوف جوزيفين" التى تزن 12.03 قيراط والتى تم بيعها العام 2015 مقابل 48.8 مليون دولار.
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