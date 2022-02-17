الفرحة المميتة.. أم تتوفى فى حفل زفاف نجلها الوحيد

جدة - نرمين السيد - توفيت الأم بسبب الفرحة التى كانت تشعر بها وقت حفل زفاف نجلها الوحيد لعدم تحملها ما يحدث أمامها.

وتعد تلك الحادثة من القصص المأسوية، بعد تحول حفل زفاف فى ولاية راجاستان بالهند إلى مأساة حيث سقطت والدة العريس بين ذراعى ابنها ميتة بعدما كانت تحتفل بزفافه قبلها بدقائق قليلة.

وكانت الأم تعيش أجواء من الفرحة والسعادة الكبيرة وسط الزغاريد والرقص بفرح نجلها الوحيد الذى كان بجانب عروسته حتى حدثت مفاجأة غيرت كل شىء خلال الاحتفال.

وفى أثناء رقص الأم بالحفل سقطت فجأة بين يدى ابنها والذى حاول أن ينقذها وهو يبدو عليه ملامح الخوف مما يراه أمامه، ثم تم نقلها إلى واحدة من أحد المستشفيات القريبة ولكن الطبيب أعلن على الفور أن السيدة توفيت بسبب أزمة قلبية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعى لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها فى حفل الزفاف.

وقالت تقارير إخبارية هندية إن الأم رقصت خلال حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهى تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.