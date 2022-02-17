الصين تخطط لبناء نظام جوى آمن وذكى وأخضر بحلول 2025

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة الوطنية للطيران المدنى الصينى- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى وفق خطة خاصة لتطوير لوجستيات الطيران، حيث ستنخفض تكاليف اللوجستيات الجوية بشكل ملحوظ بحلول ذلك الوقت، وستتحسن بشكل متواصل الخدمات اللوجستية الجوية للتصنيع الراقى والتسليم البريدى السريع والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.
من جهتها، قالت مسؤولة بالهيئة إن الخطة تؤكد الاهتمام المتساوى لنقل البضائع والركاب، وتشجع شركات الخدمات اللوجستية الجوية على توسيع نطاق الخدمات وتحسين التعاون مع تجار التجزئة والمصنعين فى مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
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