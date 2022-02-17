مايكروسوفت تغلق المراكز الاجتماعية فى الواقع الافتراضى على AltspaceVR

جدة - نرمين السيد - وتعد AltspaceVR منصة اجتماعية للواقع الافتراضى تأسست فى عام 2013 وأطلقت منتجها الأولى فى شهر مايو 2015، وتم تصميم التغييرات لتحسين الأمان والإشراف فى AltspaceVR. كما تشغل مايكروسوفت أيضا ميزة فقاعة الأمان الحالية افتراضيا مع كتم صوت الحضور الذين ينضمون إلى الاجتماعات فى AltspaceVR افتراضيا.

واستحوذت عليها عملاقة البرمجيات فى عام 2017 وهى الآن جزء من قسم الواقع المختلط ضمن مجموعة السحابة والذكاء الاصطناعى. وتظهر بعض عناصر المنصة فى Microsoft Mesh.

وصممت المراكز الاجتماعية فى AltspaceVR للمساعدة فى تعزيز صداقات جديدة، وكى تكون بمثابة نقطة دخول للتعرف على AltspaceVR نفسها.

ويمكنك استكشاف المساحات بحرية والتحدث بصراحة إلى مستخدمى AltspaceVR الآخرين فيها، وكانت مفيدة أيضا للأشخاص فى دعوة زملائهم مستخدمى AltspaceVR إلى أماكن أو اجتماعات خاصة.

وقد يؤدى قلة الإشراف فى هذه المساحات الاجتماعية المفتوحة إلى المضايقات، وهذا هو السبب الرئيسى وراء إغلاق مايكروسوفت لها.

وبينما تتم إزالة المراكز الاجتماعية مثل Campfire وNews وEntertainment Commons داخل AltspaceVR، فإنه يتم تنفيذ مطلب حساب مايكروسوفت لاستخدام التطبيق فى الأسابيع المقبلة.