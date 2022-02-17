جدة - نرمين السيد - الشركة تابعة لأغنى رجل فى العالم إيلون ماسك، والغرض منها تحميل تطبيقات طبية لعلاج العديد من الأمراض. وقال ماسك، إن الرقائق لا تشكل أى خطر على صحة الإنسان، لكن تسببت التجارب فى مأساة لعدد من القردة، حيث تعرضت أغلب الحيوانات للقتل بعد زرع الشرائح، وشملت التجارب إزالة جزء من جمجمة القردة ووضع الرقائق داخلها. ويبقى السؤال.. هل تنجح الرقائق مع البشر؟

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة إيلون ماسك لزراعة شرائح فى أدمغة البشر تنتهى بمأساة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.