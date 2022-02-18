دراسة: علاج الأرق بسبب الهبات الساخنة لدى النساء آمن وفعال

جدة - نرمين السيد - "الهبات الساخنة " و"التعرق الليلى"، من الأسباب الشائعة للأرق بين النساء اللائى يمررن بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، فضلا عن ارتباطهما بنوعية الحياة التى يحيينها.





وأشار باحثون أمريكيون إلى أنه على الرغم من ارتباط الأرق بنوبات التعرق الليلى التى تصبح أكثر شيوعا بين من يعانى من الأرق ، فإن خيارات العلاج تظل محدودة، إلا أنه ومن خلال تجربة سريرية عشوائية، توصل الباحثون فى مستشفى بريجهام بمدينة بوسطن فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن عقار "سوفوريكسانت" كان آمنا وفعالا فى تحسين نوبات التعرق الليلى بين النساء اللائى يمرين بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة.

وقالت الدكتورة شاداب عبد الرحمن، أستاذ الإضطرابات الليلية فى مركز مارى هيريجان كونورز بيولوجيا صحة المرأة :" توضح دراستنا أن هناك علاجا جيدا متاحا الآن لعلاج الأرق المزمن فى النساء من الطرازات المتقدمة".

وصمم الباحثون دراستهم على تحليل كفاءة وفعالية عقار"سوفوريكسانت"، وقد وجد أن العقار يعمل على مستقبلات الناقل العصبى " أوركسين"، المعنى بوظائف " الإثارة " و" اليقظة "، وقد يساهم أيضا فى حدوث الهبات الساخنة لدى السيدات.

وأجرى فريق البحث اختبارا لمدة 4 أسابيع، حيث تم اختيار 60 امرأة بشكل عشوائى تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عاما، حيث تم إعطاؤهن عقار "سوفوريكسانت"، فيما تم إعطاء البعض الآخر عقارا زائفا، تم تقييم المشاركات فيما يخص شدة الأرق، والهبات الساخنة، والتعرق الليلى .

وسجلت شدة أعراض الأرق بإستخدام مؤشر شدة الأرق (ISI)، وكان الانخفاض فى شدة الأعراض فى نهاية الاختبار الذى استمر لمدة أربعة أسابيع ، مقارنة مع خط الأساس، أكبر فى المجموعة التى تلقت الدفعات الدفاعية مقارنة بالمجموعة التى تلقت الدواء الوهمى انخفاض قدره 8.1 نقطة مقابل 5.6 نقطة على مؤشر شدة الأرق ( ISI )، وهى ذات معنى فرق واضح، انخفض نوبات التعرض الليلى أيضا بشكل كبير بالنسبة للمجموعة التى تناولت عقار" سوفوريكسانت"(Suvorexant)، مقارنة بالمشاركات اللاتى تناولن عقارا زائفا.