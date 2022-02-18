براد بيت يقاضى أنجلينا جولى لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وباعت أنجلينا جولى، المصنع لـ رجل أعمال روسى من قائمة فوربس، يدعى يورى شيفلر.
وبحسب سبوتينك، قال بيت، فى بيان ادعاء ضد الممثلة الأمريكية، إن جولى لم تطلب موافقته على بيع جزء من الممتلكات وتعمدت إخفاء شروط الصفقة عنه.
ووصف مصدر قريب من الإجراءات بتقييم تصرفات جولى بشكل سلبى، مؤكدًا قوله: "دائمًا ما تكون تصرفات أنجلينا تجاه براد انتقامية".
وزعم محامي الممثلة، أنها تحاول بيع نصيبها مقابل مبلغ رمزي، محاولًا تبرير فعلتها بعدما شن البعض هجومًا عليها.
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